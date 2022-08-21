Повторити удари по Україні з такою інтенсивністю, яка була у перші дні повномасштабного наступу, окупантам не вдасться.

У Росії наразі немає ресурсу завдати по українських містах масованого удару на День Незалежності 24 серпня.

Про це в ефірі Еспресо повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

На його думку, повторити удари по Україні з такою інтенсивністю, яка була у перші дні повномасштабного наступу, окупантам не вдасться.

"Є вірогідність, що росіяни знову можуть реалізувати ту тактику, яку вони використали 24 лютого, коли протягом декількох днів масовано обстрілювали територію України. Проте навряд чи вони можуть повторити саме такий масований удар", - пояснив Селезньов.

Експерт зазначив, що ситуація вже змінилась – росіяни використовують ракети з певними обмеженнями.

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