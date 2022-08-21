З початку повномасштабної збройної агресії російські військові вбили в Україні 373 дитини.

З початку повномасштабної збройної агресії російські військові вбили в Україні 373 дитини.

Про це у своєму Telegram повідомив офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 21 серпня 2022 року понад 1094 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 373 дитини загинули та 721 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 64, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

Так, 20 серпня в результаті обстрілу ворогом житлової інфраструктури м.Вознесенск Миколаївської області отримали важкі поранення троє дітей у віці від 3 до 8 років.

Тим часом під час фіксації військових злочинів, скоєних окупантами в м.Маріуполь Донецької області, стало відомо про загибель ще 10 дітей віком від 1 до 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновані повністю.

Війна в Україні:

Станом на ранок 5 серпня 2022 року понад 1059 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 359 дітей загинули та понад 700 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Станом на ранок 20 серпня 2022 року понад 1081 дитина постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 363 дитини загинули та понад 718 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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