Окупанти відрапортували про нібито знищення дронів.

Міністерство оборони Російської Федерації поскаржилося на напад. Нібито Збройні Сили України атакували двома морськими безекіпажними катерами корабель "Сергій Котов" Чорноморського флоту Росії.

"Сьогодні вночі збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати двома морськими швидкохідними керованими безекіпажними катерами патрульний корабель "Сергій Котов" Чорноморського флоту, що виконує завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря (370 км на південний захід від Севастополя)", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Відзначається, що нібито обидва дистанційно-керованих катери знищили, розстрілявши зі штатного озброєння російського корабля на дистанції 1 тисяча та 800 метрів.

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"Постраждалих немає. Корабель "Сергій Котов" Чорноморського флоту продовжує виконання поставлених завдань", - відрапортували росіяни.

Вибухи в Криму - останні новини

24 липня 2023 року російські окупанти поскаржилися на удари по військовим об'єкти у тимчасово окупованому Криму. Повідомлялося про точне попадання в склад боєприпасів в Джанкойському районі.

При цьому окупанти стверджували, що ППО збило або кошти РЕБ придушили 11 дронів.

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