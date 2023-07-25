Звичайно ж, винними зробили українських військових т розвідників.

Слідчий комітет Російської Федерації відкрив кримінальні справи про тероризм через атаки дронів на Москву і тимчасово окупований Крим. Фігурантами справ стали "посадові особи Головного управління розвідки Міноборони України".

Російське видання "Комерсант" пише, що після вчорашньої атаки безпілотників на Москву Слідчий комітет РФ відкрив кримінальні справи за статтею 205 "Терористичний акт" Кримінального кодексу РФ. За версією російського слідства, атаки організували посадові особи Головного управління розвідки Міноборони України.

Це вже не перша подібна кримінальна справа в Росії. Раніше аналогічні провадження були відкриті через атаку 17 безпілотників на тимчасово окупований Крим.

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Атаки безпілотників на Москву - що відомо

24 липня в Росії поскаржилися на атаку дронів на Москву. Проліт одного з БПЛА потрапив на відео, також з'явилися фото нібито наслідків атаки. За інформацією росіян, один дрон нібито впав біля будівлі Міноборони РФ, а ще один - навпроти військового університету імені князя Олександра Невського.

У мерії Москви заявили, що пошкодження отримали "дві нежитлові будівлі". При цьому в Міноборони РФ звинуватили Україну в нападі, але поспішно заявили, що РЕБ придушила безпілотники.

У свою чергу представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала атаку дронів "актом міжнародного тероризму"і в черговий раз пригрозила "жорсткими заходами у відповідь".

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