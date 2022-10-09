Останніми місяцями більшість харчових продуктів доставлялася з Росії через Крим, але через пошкодження Кримського мосту це постачання значно ускладниться.

Через пошкодження Кримського мосту окупантів на Херсонському та Запорізькому напрямку очікують не тільки складнощі з поставкою озброєння та боєприпасів, але й нестача продовольства.

Про це повідомив мер міста Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Звичайно ми розуміємо, що саме з Криму, через цей Кримський міст, поставлялася величезна кількість і боєприпасів, і важкого озброєння безпосередньо на наш Запорізький і Херсонський напрямки. Тобто, зараз ми сподіваємося це все припиниться, але якщо зовсім не припиниться, то суттєво сповільниться",- акцентував Федоров.

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Він додав, що також на окупантів очікує нестача продовольства.

"Що стосується продуктів харчування та всього іншого. Останніми місяцями всі продукти здебільшого доставлялися безпосередньо з Криму, але ж вони точно не вироблялися в Криму всі, а також доставлялися з Росії. Тож зараз будуть перебої з продуктами",- сказав Федоров.

Мер міста Мелітополя зазначив, що мешканці тимчасово окупованих територій вже давно відчувають проблеми з нестачею продуктів та ліків, але окупанти не дають можливості ані доставити гуманітарну допомогу людям, ані виїхати їм на підконтрольну Україні територію.

"Ми бачимо, що сьогодні наші мешканці залишись без шляхів евакуації. Тож сьогодні, дійсно у полоні в рашистів знаходиться приблизно 60 тисяч мешканців Мелітопольщини, які не мають можливості ні виїхати, ні евакуюватися. І мають величезні проблеми з продуктами харчування і медикаментами, тому що ми також не можемо їх доставити, бо ворог не дає на це згоду", - акцентував Федоров.

Він додав, що на блокпосту біля Василівки велике скупчення автомобілів з мешканцями, які хочуть потрапити на підконтрольну Україні територію, але російські військові їх не випускають .

"У Василівці - це єдине місто, яке поєднувало тимчасово окуповану територію з територією підконтрольною Україні, на ранок було 6 тисяч авто. Сьогодні вранці вони пропустили близько 100 автівок саме до останнього блокпосту, до так званої "тарілки". Але там їх розвернули і сказали, що субота і неділя - вихідні. Шість тисяч мешканців вже більш ніж десять днів просто буквально живуть в машинах і не можуть виїхати до Запоріжжя – це дійсно знущання над нашими людьми", - підкреслив Федоров.

Підрив Кримського мосту: що варто знати

Вранці в суботу, 8 жовтня, почали з'являтися повідомлення про сильну пожежу на Кримському мосту. Згодом стало відомо, що обвалені два автомобільних прольоти, вони впали у воду.

За словами голови Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк тепер росіяни "не зможуть використовувати чергову транспортну артерію, а зокрема, і залізничний маршрут. Вона додала, що Україну це "цілком влаштовує".

Так звана "влада" півострова заявила, що близько 6-ї ранку на мості нібито вибухнув вантажний автомобіль, внаслідок цього нібито загинули три людини. Російські ЗМІ повідомили, хто міг бути за кермом автівки.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією Служби безпеки України. В СБУ поки відмовляються підтверджувати дану інформацію.

The Washington Post з посиланням на надійне джерело в українському уряді також повідомила про причетність України. У Силах оборони "Південь" ухильно відповіли, що "рветься там, де тонко", а в Офісі президента натякнули, що це справа рук росіян.

У Держдумі РФ назвали подію оголошенням "війни без правил" і вибухнули погрозами, а російський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з НП на Кримському мосту.

Після інциденту окупанти хочуть вивезти жителів окупованої частини Херсонської області в Крим і Російську Федерацію.

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