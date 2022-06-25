Все буде залежати від того, наскільки противник матиме успіх на сході, на півдні України.

У бойових діях на території України Росія вже задіяла 105 батальйонних тактичних груп. При цьому їх кількість може зрости.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Якщо буде прийнято таке рішення, то, по суті, резерви є. На сьогоднішній день в бойових діях на нашій території бере участь 105 батальйонних тактичних груп (БТГр). Ми вважаємо, що загальна чисельність, яка може бути зараз негайно застосована - орієнтовно 150-160 БТГр", - сказав він.

За словами представника української розвідки, росіяни тримають резерв на той випадок, якщо виникне необхідність перекидання на більш важливі або загрозливі напрямки бойових дій. Кожна батальйонна тактична група налічує приблизно 600-800 офіцерів і солдатів.

Коли росіян виводили з Білорусі, їм знадобилося три тижні. Отже, для того, щоби повернути їх туди та створити на білоруській території потужне ударне угруповання, потрібно до місяця часу – 3-4 тижні.

"А по-друге, все буде залежати від того, наскільки противник матиме успіх на сході, на півдні України. Особливо на сході – наскільки швидко він зможе виконати ті завдання, які він перед собою ставить. А найближче завдання ворога – це вихід на адміністративні кордони Луганської, а потім – Донецької областей", - зауважив Скібіцький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готує серію терактів у Білорусі. Таким чином Москва планує втягнути Мінськ у війну проти України.

Крім того, за даними Міноборони, Білорусь зосередила на кордоні з Україною в Брестській і Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

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