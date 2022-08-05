Загарбники постановили з вересня змінити на транспортних засобах номерні знаки українського зразка на тимчасові з подальшим переоформленням,

На тимчасово окупованих територіях України окупанти продовжують примусову паспортизацію українського населення.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Для мешканців міста Мелітополь та його околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо "земельних паїв". При цьому особи, у яких досі діють договори оренди на земельні паї, повинні переукладати його на нові", - мовиться у дописі.

Особи, у яких термін договору закінчився, повинні на підставі отриманого російського паспорта та відповідно до російського законодавства укласти новий договір. У разі, якщо термін договору закінчився і власник не з'явися, особа буде позбавлена права власності на володіння земельними паями.

"Також окупанти встановили, що з початку вересня цього року номерні знаки українського зразка на транспортних засобах будуть змінені на тимчасові з подальшим переоформленням, за умови наявності російського паспорту у власника транспортного засобу", - зауважили у розвідці.

Крім того, зазначається, що на виїзді з міста на блокпостах окупанти продовжують проводити перевірки чоловіків, зокрема оглядати на предмет татуювань.

Таким чином, підкреслюють у ГУР, заходи окупантів направлені на паспортизацію населення та привласнення майна осіб, які виїхали на підконтрольні Україні території.

"Водночас на окупованій території Херсонщини "міністр аграрної політики Херсонської області" О.Ковальов закликає сільгоспвиробників реєструвати діяльність і сплачувати "податки" за законодавством РФ", - йдеться у повідомленні.

Тих, хто відмовиться, додали у розвідці, позбавлятимуть права власності на земельні ділянки, а власників агробізнесу висилатимуть за межі регіону.

Крім того, зазначається, що у Кам'янському окупаційна адміністрація проводить заходи щодо переведення діяльності місцевого бізнесу на податкові стандарти згідно російського законодавства. "Представникам бізнесу і самозайнятому населенню були вручені відповідні листи. Основною вимогою діяльності бізнесу є наявність громадянства РФ", - констатували у ГУР.

Раніше поідомлялося, що Росія збирається видавати паспорти в окупованій частині Харківської області.

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