Йдеться про розслідування, яке опублікували впливові німецькі ЗМІ SPIEGEL та ZDF.

В канцелярії голови уряду Німеччини Олафа Шольца назвали "спекуляцією" розслідування німецьких журналістів щодо ролі Валерія Залужного у підриві Північних потоків РФ.

Йдеться про розслідування журналу Spiegel і телеканалу ZDF, яке було опубліковане минулої п'ятниці. В ньому йшлося про те, що головнокомандувач ЗСУ міг керувати спецоперацією з підриву ниток відповідних газопроводів. Однак у Шольца "відхрещуються" від таких висновків журналістів й кажуть, що не збираються втручатися у перебіг розслідування. З такою тезою виступив заступник речника Бундестагу Вольфганг Бюхнер в рамках брифінгу.

"Я взагалі не хочу втручатися в будь-які спекуляції. Це зарано… Федеральний уряд не надає жодної інформації про всю ситуацію, поки це розслідування триває, ми не будемо втручатися…", - цитує "Укрінформ".

Він уточнив, що офіційно з боку уряду відповідне розслідування ведуть федеральні прокурори з Карлсруе. Справою почали займатися з жовтня 2022 року. Також Федеральний прокурор Карлсруе залучив до розслідування Федеральне управління кримінальної поліції та Федеральну поліцію.

Чиновник запевнив, що попри все, Берлін у будь-якому разі продовжить підтримувати Україну. Також розслідування німецьких журналістів прокоментував речник міністерства внутрішніх справ Максімілліан Калль.

За його словами, очільниця відомства Ненсі Фезер аналогічним чином не підтримує спекуляції щодо висновків розслідування. В уряді Шольца чекають офіційних результатів від прокуратури з відповідною базою доказів.

"За принципом верховенства права зрозуміло, що винуватці такого акту врешті-решт повинні бути притягнуті до відповідальності", - зазначив Калль.

Резніков відповів на чутки щодо ролі Залужного у підриві Північних потоків

Нагадаємо, вчора на прес-конференції голова Міноборони України Олексій Резніков поставив "крапку" у питанні, чи міг Залужний керувати спецоперацією щодо підриву Північних потоків.

Він зазначив, що особисто не читав матеріали розслідування, яке опублікували німецькі ЗМІ, однак виключив, що Залужний міг брати участь в будь-якій подібній операції за територіальними межами України. Резніков підкреслив, що головнокомандувач ЗСУ займається лише справами, пов'язаними з протистоянням агресії РФ саме на території України.

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