На Донбасі протягом 5 травня ЗСУ відбили 11 атак ворога.

Російські окупанти продовжують обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 06:00 щодо російського вторгнення.

"На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі за наявною інформацією перебуває до 300 поранених"- йдеться в зведенні.

Також зазначається, що російські окупанти продовжують обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.

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Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження та проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

На Донбасі за минулу добу відбито одинадцять атак російських окупантів, знищено вісім танків, одинадцять ББТ та п’ять одиниць автомобільної техніки. В місті Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталі", а в окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

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