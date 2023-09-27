Сенат США готовий виділити Україні $6 млрд на 45 днів замість $24 млрд на три місяці.

В Сенаті США оприлюднено проект короткострокової бюджетної резолюції. На тлі дискусій, що тривають навколо прийняття бюджетного законодавства в Конгресі Резолюція має запобігти зупинці роботи федерального уряду США.

Як повідомила у Facebook посол України в США Оксана Маркарова, проект резолюції передбачає фінансування уряду США до 17 листопада 2023 року.

"Тобто це проект на 45 днів, протягом яких вважається, що буде знайдено компромісне рішення щодо бюджету на 2024 фіскальний рік", - зазначила Маркарова.

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Внесений законопроект про безперервні асигнування на 2024 рік передбачає виділення 6,152 млрд дол на додаткову допомогу Україні, зокрема:

4,499 млрд дол - оборонні витрати;

1,650 млрд. дол - економічна підтримка (у тому числі пряма бюджетна);

інші витрати.

"Це тільки поданий проект. До зупинки уряду залишається 3 робочих дні, протягом яких триватимуть дуже активні дискусії і в Сенаті, і в Палаті представників. За якими ми в посольстві не тільки активно стежимо, а й активно адвокатуємо необхідність безперервної підтримки України", - резюмувала Маркарова.

Як уточнює The Hill, допомога Україні може виявитися меншою, ніж просив виділити Білий дім. У серпні повідомлялося, що президент США Джо Байден передав до парламенту запит на $24 млрд до кінця року. Іншими словами, Сенат США готовий виділити Україні $6 млрд на 45 днів замість $24 млрд на три місяці.

Протягом наступних чотирьох днів Сенат має розглянути подану бюджетну резолюцію, і її ще належить затвердити Палаті представників (нижня палата), де більшість має Республіканська партія.

До середини листопада Конгрес має повернутися до питання бюджету.

Якщо законодавці не нададуть додаткове фінансування, то робота уряду припиниться вже 1 жовтня. Представник Пентагону Кріс Шервуд заявляв, що "шатдаун " може вплинути на передачу Україні нової і раніше обіцяної зброї.

Ризик "шатдауну"

"Шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не прийнятий новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур в даний час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

У січні 2019 року повідомлялося, що "шатдаун" у США призупинено. Тоді президент США Дональд Трамп підписав закон про бюджет, прийнятий 25 січня Конгресом.

Однак Трамп допустив можливість другого "шатдауна".

Пізніше повідомлялося, що Палата представників США прийняла федеральний бюджет, який дозволить уникнути "шатдауна".

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