За його словами, мешканці області повертаються до домівок, щоб забрати речі, тому що жити в окупованих населених пунктах вже неможливо.

Мешканці Луганської області повертаються до своїх домівок, тільки щоб забрати речі, оскільки залишатися в окупованих містах неможливо.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Побачене - жахає, колись успішні населені пункти перетворюються на безлюдні території", - сказав він.

За даними Гайдая, комунікацій в окупованих містаїх немає і ніхто їх не поверне, міста втопають у смітті та трупах, через що розповсюджуються інфекції.

"Залишки будинків не витримують і обвалюються… росіяни перетворили Луганську область на руїни і повернули туди Кам’яний вік", - сказав Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що у Рубіжному окупанти почали ховати містян, яких вони вбили навесні. "У Рубіжному окупанти почали ховати містян, яких вони вбили у березні-квітні... Днями поховали рештки 63 загиблих місцевих жителів, яких вони вбили чотири місяці тому", - повідомив тоді він.

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