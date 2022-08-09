До роботи залучають чоловіків із сусідніх областей РФ.

Через примусову мобілізацію на окупованих територіях шахти Луганщини на межі закриття.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

На Луганщині вже не вистачає працівників. Майже усіх окупанти примусово мобілізували. Тим, хто залишився, доводиться опановувати нові спеціальності, працювати за сумісництвом та виходити працювати у додаткові зміни.

"Через примусову мобілізацію шахти Луганщини на межі закриття... Мова йде про підприємства вугільної галузі у містах, захоплених Росією у 2014 році. Це, зокрема, Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ (Свердловськ). Майже усіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, вже мобілізували на початку вторгнення. Зараз кожна повістка - ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає... Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Дійшли до того, що почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей РФ. Ситуація наближається до катастрофічної", - повідомив Гайдай.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Волкер озвучив невтішний прогноз для російських окупантів в Україні.

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