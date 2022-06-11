Більш детальна інформація буде відома пізніше.

В Сєвєродонецьку окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради в БК Хіміків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти намагалися провести нараду в одній з будівель Сєвєродонецька, але щось пішло не так, є багато загиблих. Знаємо, що навіть у вікна залітали туди гранати, снаряди. Пізніше, можливо, буде інформація, зможемо сказати, хто саме там у них загинув, в Будинку культури хіміків", - розповів він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни сковують ВСУ авіацією і артилерією на 4 напрямках, йдуть бої за Сєвєродонецьк.

"Триває наступ рашистів у напрямку Новотошківське-Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії в Сєвєродонецьку", - повідомляти Гайдай.

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