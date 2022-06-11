Рашисти продовжують штурм Сєвєродонецька та нищать інфраструктуру регіону.

На Луганщині росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк, нищать інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Інформація щодо кількості жертв у Врубівці, що у Попаснянській громаді, уточнюється. Вночі росіяни застосували вогнеметну реактивну систему – вигоріло багато будинків.

За словами Гайдая, до лікарень Дніпра та Львова госпіталізовано п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська.

"Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній. Теж саме зараз робить в Лисичанську та Сєвєродонецьку, знищуючи відомі на увесь світ заводи. Тисячі сєвєродончан мріють повернутися і перетнути першу прохідну "Азоту", однак ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання. До цього – декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей", - зазначив Гайдай.

Упродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі.

Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.

"Триває наступ росіян у напрямку Новотошківське – Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку", - наголосив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни сковують ЗСУ авіацією та артилерією на 4 напрямках, йдуть бої за Сєвєродонецьк.

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