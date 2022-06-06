Попри це, за його інформацією, українські захисники поступово витісняють окупантів з міста.

В Сєвєродонецьку Луганської області на певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника у артилерії.

Як повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, який проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєвєродонецьк, на сьогодні це "найгарячіший" напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога.

"На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника у артилерії. Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у Сєвєродонецьку Луганської області ведуться бойові дії за встановлення повного контролю над містом.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що генералу Олександру Дворнікову, який командує російськими військами в Україні, дали вказівку щодо захоплення міста Сєвєродонецьк. Він повинен впоратися з цим завданням до 10 червня або хоча б встановити контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ до зазначеного терміну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк. Але у російських військ навряд чи будуть сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області після подальших втрат навколо Сєвєродонецька.

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