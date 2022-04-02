А у Білорусі партизани вчиняють диверсії, щоб протидіяти війні.

У війні проти Росії на стороні Україні воюють громадяни Білорусі.

Про це заявив голова кабінету представників Світлани Тихановської Валерій Ковалевський, пише Суспільне.

За його словами, білоруси вважають, що перемога України призведе до побудови незалежної та демократичної Білорусі.

"Багато білорусів виїжджають до України, щоб чинити спротив зі зброєю в руках. Цифри різняться, приблизно від 500 до 1500 тисячі білорусів вже воюють в ЗСУ", - заявив Ковалевський.

Також він нагадав, що жителі Білорусі вчиняють диверсії на території своєї країни, щоб протидіяти війні.

"Те, що відбувається сьогодні - це вина Лукашенка, без нього цієї війни могло не бути взагалі. Білорусь продовжує надавати матеріальну підтримку російським військам, забезпечуючи надійний комфортний тил", - зазначив Ковалевський.

Раніше повідомлялося, що партизани Білорусі псують російську техніку і зупиняють потяги.

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