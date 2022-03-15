Вони не дають доставити гуманітарні вантажі.

У Тростянці російські окупанти створюють фейкові "зелені" коридори, використовуючи людей як щит.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Російські окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові "зелені" коридори, масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши "живі" та інформаційні щити", - повідомив він.

Працівники Обленерго не можуть відновити електропостачання, бо окупанти не допускають їх до комунікацій в районі Охтирської гори. Також вони чинять перепони для доставлення гуманітарних вантажів.

"Ми працюємо над тим, аби домовитися за евакуаційні "зелені коридори" для містян! Ми зможемо вивезти із зони бойових дій усіх бажаючих, а тим, хто лишається у місті - завезти їжу, ліки і товари першої необхідності!" - відзначив Живицький.

Нагадаємо, що Тростянець залишається під контролем російських окупантів з 4 березня.

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