Тростянець залишається під контролем окупантів.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
"Тростянець лишається в окупації російських фашистів", - зазначив він.
Голова ОВА опублікував відео, на якому видно штаб ворога на залізничному вокзалі станції Смородино, де окупанти виставили техніку і гатять із неї по населеним пунктам.
"Російські орки - нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі", - наголосив Живицький.
Нагадаємо, що про захоплення міста Живицький повідомив 4 березня. За його словами, всі магазини розграбовані, а в місті постійно проводять обшуки і працюють снайпери.