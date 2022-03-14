Ворог розмістив свій штаб на залізничному вокзалі станції Смородино, виставив там техніку і гатить із неї по населеним пунктам.

Тростянець залишається під контролем окупантів.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Тростянець лишається в окупації російських фашистів", - зазначив він.

Голова ОВА опублікував відео, на якому видно штаб ворога на залізничному вокзалі станції Смородино, де окупанти виставили техніку і гатять із неї по населеним пунктам.

"Російські орки - нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі", - наголосив Живицький.

Нагадаємо, що про захоплення міста Живицький повідомив 4 березня. За його словами, всі магазини розграбовані, а в місті постійно проводять обшуки і працюють снайпери.

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