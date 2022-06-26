Виставка відкриється завтра, 27 червня.

У понеділок, 27 червня, у м. Варшава (Польща) відбудеться відкриття виставки російської техніки, знищеної Силами оборони України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що це перша виставка за межами України російської військової техніки, знищеної або захопленої Силами оборони України під час відсічі збройної агресії Росії.

На виставці будуть представлені:

- основний бойовий танк російської армії – Т72Б (знищений Силами оборони України під час бою 31 березня 2022 року біля с. Дмитрівка Бучанського району, у передмісті Києва);

- 152-мм САУ "Мста-С" (ушкоджена артилерією ЗСУ на Сумщині; в артилерійських дуелях з цією САУ беруть участь, зокрема, польські САУ "Краб");

- зразки снарядів реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Смерч" (руйнівна невибіркова зброя, яка використовується російською армією для атак на мирні українські міста та цивільні об’єкти, що є воєнним злочином).

Експозиція відкриється в історичному центрі польської столиці – на Замковій площі.

Організатори виставки: Міністерство оборони України та Канцелярія прем’єр-міністра Республіки Польща.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно склали: особового складу - близько 34 850, танків ‒ 1 532, бойових броньованих машин ‒ 3 659, артилерійських систем – 764, РСЗВ - 243, засоби ППО - 99, літаків – 217, гелікоптерів – 184, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630, крилаті ракети - 139, кораблі/катери - 14, автомобільної техніки та автоцистерн - 2 564, спеціальна техніка - 60.

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