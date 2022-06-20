Кремль проводить різноманітні заходи, підсумком яких є удар по фундаментальному праву поляків на власну державність і безпеку".

Польща тривалий час перебуває "під прицілом Росії".

Про це заявив представник польських служб безпеки Станіслав Жарин у Twitter.

"Протягом багатьох років Польща знаходиться під прицілом Росії, яка використовує пропаганду та дезінформацію проти Польщі. Кремль проводить різноманітні заходи, підсумком яких є удар по фундаментальному праву поляків на власну державність і безпеку", - заявив він.

За його словами, РФ намагається переконати російське суспільство і Захід, що Польща не має права на суб'єктивність, не повинна сприйматися серйозно союзниками і повинна бути "сірою зоною" між НАТО і Росією.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня бригадний генерал, екс-керівник Бюро Нацбезпеки Польщі Станіслав Козей заявив, що якщо Росія продовжуватиме обстріли прикордонних з Польщею районів України, то Варшава може взяти на себе протиповітряну оборону над західними областями.

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