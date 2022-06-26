Зазначимо, передачу американських винищувачів ЗСУ лобіює американський актор Шон Пенн.

Збройним Силам України потрібні американські винищувачі F-15 і F-16, щоб мати змогу ефективніше боротися із російськими окупантами та зрівняти сили з РФ у повітрі.

Про це в ефірі CNN заявили двоє українських пілотів із псевдонімами Мунфіш і Джус, які навчались у США.

"У росіян очевидна технічна перевага в повітрі. Але якби у нас були американські винищувачі, це щонайменше зрівняло нас із ними або навіть забезпечило перевагу. З іншого боку, ми розглядаємо ці винищувачі як дуже важливий елемент захисту України від подальшої ескалації. Це інструмент, який гарантуватиме, що Росія більше не нападе на Україну", – пояснив один з пілотів.

За словами іншого льотчика, сучасніші американські літаки дозволять українським пілотам забезпечити кращий захист територію України від російських ракет.

"Найбільша проблема української протиповітряної оборони – це удари крилатими ракетами, які є дуже складними цілями як для наземних систем ППО, так і винищувачів. Минулої ночі вони випустили 51 крилату ракету по наших містах на півночі та заході України, і ми змогли перехопити тільки чотири з них! Тому нам потрібні хороші радари та хороші снаряди, щоб протистояти Росії як з землі, так і в повітрі", – заявив він.

Зазначимо, передачу американських винищувачів ЗСУ лобіює американський актор Шон Пенн.

"Це дуже практичне питання. Якщо буде можливість вражати російські літаки, це буде значна допомога американської влади", – пояснив Шон Пенн в ефірі CNN.

За його словами, передача американських літаків ніяк загрожує потенційною ескалацією. В Україні щодня гинуть люди й лише така військова допомога здатна зупинити смерті, зазначив Шон Пенн.

Нагадаємо, у Конгрес США внесли законопроект, що передбачає навчання українських пілотів на винищувачах НАТО.

Раніше речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що "якщо нам передадуть американські літаки, для початку хоча б дві ескадрильї (по 12 одиниць кожна), то їх озброєння допоможе на рівні битися в небі з переважаючою кількістю російської авіації. Американці запитують: хто ж на них літатиме? Є молоді пілоти-випускники вже з досвідом роботи на бойових винищувачах, плюс є море льотчиків-запасників, які постійно скаржаться, що їх не беруть у військкоматах".

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