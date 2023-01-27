Йдеться про пансіонати, кафе, ресторани на території Херсонської області.

У Залізному Порту Херсонської області окупанти здійснюють перепис та конфіскацію в українських громадян бізнесу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, опублікованому у соціальній мережі Facebook. Мова йде про пансіонати, кафе та ресторани.

"У тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області російська так звана "адміністрація" здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу", - йдеться у повідомленні.

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Російська окупація

Як відомо, російські загарбники під час втечі з Херсонщини вивозили все цінне майно з лікарень, державних установ та музеїв.

За даними The New York Times, розграбування українських музеїв стало найбільшим з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що російська влада хоче створити на тимчасово окупованих територіях України 24 виправні колонії.

Крім того, Росія викрадає українське зерно. На початку грудня Bloomberg повідомляв, що окупанти зібрали на окупованих територіях пшениці щонайменше на 1 мільярд доларів.

За даними Центру національного спротиву, загарбники вивозять з України зерно через Маріуполь.

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