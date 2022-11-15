Раніше вони перебували у пансіонатах Залізного Порта.

Російські окупанти вивезли до Скадовська родини російських працівників, яких завозили в регіон через відмову місцевих мешканців співпрацювати.

Їх евакуювали з Залізного Порту, повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

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На початку окупації загарбники розмістили у захоплених пансіонатах близько 50 громадян Російської Федерації.

"Проте, за даними місцевого підпілля, напередодні гастролерів було вивезено до Скадовська", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зараз окупанти намагаються налагодити роботу своєї адміністрації в тимчасово окупованому Генічеську.

Звільнення Херсонської області

Як відомо, 9 листопада російське командування оголосило про відведення військ з правого берега Дніпра в Херсонській області.

Повідомлялося, що під час відступу російські загарбники залишали свою техніку.

Вже 11 листопада українські військові зайшли у Херсон. Їх зустрічали місцеві мешканці, у місті розпочалися святкування.

У ОК "Південь" повідомили, що з початку минулого тижня Збройні сили України звільнили 179 населених пунктів на правому березі Дніпра.

14 листопада звільнений Херсон відвідав президент України Володимир Зеленський.

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