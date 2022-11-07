"Сюжети" блогера активно використовували російські спецслужби.

Служба безпеки України затримала у Запоріжжі блогера, який передавав Росії дані про наслідки ворожих ракетних ударів по місту.

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного ворожого поплічника у прифронтових районах півдня України. Ним виявився блогер із Запоріжжя, який передавав агресору інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту. Для цього він створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото- та відеоматеріали з власними коментарями і текстовим описом подій", - повідомляє прес-центр СБУ.

За оперативними даними, відомості з інформаційного ресурсу "підхоплювали" представники спецслужб РФ для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

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Крім того, "сюжети" блогера активно використовував прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій для наповнення власного Telegram-каналу і проведення інформаційно-підривної діяльності проти України.

"З "перепощених" відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність Кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст. Також медіафайли блогера моніторили окупаційні угруповання РФ на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону", - додали в СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисника на спробі чергового поширення інформації на користь країни-агресора.

У нього виявили мобільний телефон з доказами злочинних дій.

Зараз вирішується питання щодо притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Затримання зрадників

Служба безпеки України затримала екс-бойовика терористичного угруповання "Призрак", який сподівався "залягти на дно" в Одесі. Затриманий бойовик брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході, а потім тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області та в РФ.

Перед цим Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника – депутата однієї із селищних рад Куп’янського району Харківської області. Під час захоплення частини регіону, місцевий депутат, власник декількох сільгосппідприємств, одним із перших пішов на співпрацю з ворогом. Він сприяв незаконному вивезенню українського зерна зі сходу України до країни-агресора.

Крім того, на Харківщині викрили колаборанта, який допомагав ворогу захоплювати підприємства у Куп’янську.

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