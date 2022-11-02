Мова йде про 54-річного мешканця регіону, який одним із перших перейшов на бік ворога.

Служба безпеки викрила на звільненій території Харківщини колаборанта, який допомагав ворогу захоплювати підприємства у Куп’янську.

Як повідомляє СБУ, мова йде про 54-річного мешканця регіону, який одним із перших перейшов на бік ворога.

Встановлено, що під час тимчасової окупації регіону він добровільно погодився очолити так званий "Кондрашовский территориальный отдел" окупаційної адміністрації Куп’янського району.

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Перебуваючи на "посаді", колаборант особисто сприяв запровадженню окупаційного режиму в регіоні, а також вирішував транспортно-логістичні питання базування загарбників на території громади.

Крім того, він виявляв українські підприємства, які відмовились від співпраці з ворогом для їх подальшої примусової "перереєстрації" на користь країни-агресора.

Після звільнення Харківщини зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак його місцезнаходження було встановлено.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За клопотанням Служби безпеки суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Зрадники та колаборанти

Як вже повідомляв УНІАН, на Харківщині колаборантка передавала оккупантам гроші. Жінка намагалась відновити зв’язок зі своїми колишніми колегами, які виїхали за межі області, щоб отримати електронні ключі доступу до баз даних абонентів пошти. Проте кара наздогнала зрадницю.

Також нещодавно стало відомо, що у депутат з Куп'янська постачав росіянам українську молочку, його затримали. А в Одеській області затримали диверсанта російської воєнної розвідки, він мав задання.

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