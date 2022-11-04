Чиновник також допомагав окупантам лагодити техніку і виділяв паливо для її заправки.

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника – депутата однієї із селищних рад Куп’янського району Харківської області.

Як стверджує Служба безпеки України, під час захоплення частини регіону, місцевий депутат, власник декількох сільгосппідприємств, одним із перших пішов на співпрацю з ворогом. Він сприяв незаконному вивезенню українського зерна зі сходу України до країни-агресора.

"Для цього він "перереєстрував" агробізнес в місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету РФ. При цьому, основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться – реалізовувати на території країни-агресора", – йдеться в повідомленні.

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Крім цього, чиновник надав росіянам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту ворожої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.

"Після деокупації району, депутат залишився у селищі і сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали", – йдеться в повідомленні.

Пособникові окупанта повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ситуація в Куп’янську

Як писав УНІАН, 27 лютого року Куп'янськ на Харківщині був тимчасово окупований. 10 вересня 2022 року Збройні сили України звільнили місто від російських окупантів під час контрнаступу в Харківській області. Після звільнення міста росіяни продовжили завдавали по ньому ударів.

Це місто має стратегічне значення, це другий найбільший залізничний вузол Харківської області, що розташований неподалік від кордону з Росією. Заходу окупантів сюди сприяли місцеві колаборанти.

Зокрема, Геннадій Мацегора, мер Куп'янська, обраний у 2020 році, заявив, що погодився пропустити російські війська до Куп'янська, "щоб уникнути людських жертв та руйнувань". Повідомлялося, що він був заарештований росіянами та утримується під вартою.

Колишній мер Куп’янська Володимир Демченко також виявився колаборантом. Він погодився на пропозицію представників країни-агресора та обійняв псевдопосаду так званого голови Петропавлівської об’єднаної територіальної громади, створеної окупантами.

На початку жовтня у деокупованому Куп’янську виявили списки колаборантів, які виконували організаційно–розпорядчі функції окупаційної влади. У цьому списку близько 400 осіб.

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