Внаслідок ворожої атаки в Запорізькій області загинула жінка, зруйновані приватні будинки.

Внаслідок ворожої атаки в Запорізькій області загинула жінка.

Про це у своєму Telegram повідомляє секретар Запорізької міської ради Андрій Куртєв.

"Цієї ночі, за попередньою інформацією, захисники Запорізького краю збили дві ворожі ракети. Також відомо про обстріли Кушугумської територіальної громади. Внаслідок ворожої атаки 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено. На превеликий жаль, одна жінка загинула. Додаткові деталі зараз встановлюються. Бережіть себе та своїх близьких. Не ігноруйте повітряну тривогу!", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Запорізькій міськраді відповіли, чи буде обов'язкова евакуація людей з міста.

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