За словами Олександра Старуха, ще в мирний час в були затверджені чіткі плани дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на території Запорізької АЕС.

За даними Запорізької ОВА, поки радіаційний фон нормальний населенню не потрібно панікувати і вживати спеціальні пігулки та йод.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, ситуація із загрозою на Запорізькій АЕС дуже складна і вимагає великої уваги всього міжнародного суспільства, але місцевим жителям не потрібно зараз починати панікувати, тому що радіаційний фон поки зберігається нормальний.

"Найбільша небезпека – це забрудення повітря і це назавжди, звичайно ми цього допустити не можемо. В цих зонах проживання населенню роздані спеціальні пігулки та йод і ми закликаємо всіх людей, поки є нормальний радіаційний фон, не потрібно все це ковтати та вживати, тому що це також небезпечно для життя", - акцентував Старух.

Голова Запорізької ОВА зазначив, що в Запорізькій області ще в мирний час були затверджені чіткі плани дій на випадок необхідної евакуації населення, у разі виникнення надзвичайної ситуації на території Запорізької АЕС.

"Ці плани фактично були затверджені наприкінці минулого року. Зрозуміло, що у разі цієї загрози територія забруднення може бути велика, тому по цим планам відселенню підлягає 275 тис. осіб безпосередньо з 50-ти кілометрової зони. Це мешканці Запорізької, Херсонської і Дніпропетровських областей", - розповів Старух.

Голова Запорізької ОВА зауважив, що наразі самі реактори Запорізької АЕС досить надійні, потужні та розраховані на різні складні ситуації, в тому числі, навіть у разі влучання ракетою.

Водночас він додав, що потрібно враховувати те, що на Запорізькій АЕС є ще сховища відпрацьованого палива і там ситуація, безпосередньо зі зберіганням, трохи складніша.

"В тому плані, що там все було звичайно досить безпечно до початку бойових дій, але там таких систем захисту немає, які є у блоках атомної електростанції. В цілому АЕС – це об’єкт підвищеної небезпеки, що потребує особової уваги і ця увага постійно приділялась (українською владою - УНІАН). Нажаль, російська сторона, яка з початку березня розпочала бойові дії на території Запорізької АЕС, не притримується жодних норм логіки", - зазначив Старух

Голова Запорізької ОВА наголосив, що необхідно вимагати від Росії звільнити територію атомної станції і вивести звідти російські війська, щоб допустити туди в більшому обсязі необхідних фахівців для підтримання стабільної безпечної роботи АЕС.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв’язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Російські окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

Після обстрілів окупантами Запорізької АЕС президент України Володимир Зеленський закликав країни запровадити жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі.

6 серпня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі висловив серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС, заявивши, що це підвищує ризик ядерної катастрофи. Він закликав усі сторони конфлікту проявляти максимальну стриманість поблизу ядерного майданчика.

7 серпня. голова Запорізької ОВА повідомив, що радіаційний фон на самому майданчику Запорізької АЕС і в межах міста Енергодар поки в нормі.

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