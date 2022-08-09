Напередодні містом почали ширитися чутки про те, що із Запоріжжя нібито будуть евакуйовувати людей.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв спростував панічні чутки про те, що із Запоріжжя нібито будуть евакуйовувати людей. За його словами, наразі передумов для масової евакуації містян немає.

Відповідний допис він оприлюднив у своєму телеграмі.

Одразу хочу вас заспокоїти – на сьогодні причин для масової евакуації містян немає. Дійсно, днями ми розпочали інформаційну кампанію щодо роз’яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, у тому числі й при евакуації. Однак на цей час це лише превентивні заходи – написав Куртєв.

Водночас він зауважив, що в умовах повномасштабної війни відповідними знаннями, у тому числі порядок дій під час проведення евакуації, має володіти кожен українець. Та додав, що місто надійно укріплене кількома лініями оборони.

Потужні фортифікаційні споруди та професійна робота українських захисників і захисниць роблять наше місто справжньою фортецею. Тому зберігайте спокій і довіряйте лише офіційним джерелам інформації, а не припущенням та чуткам у соцмережах – написали у Запорізькій міськраді

Що передувало

5 серпня росіяни обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля енергоблока, в якому знаходиться ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

Також було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо сховища, через що своєчасне виявлення погіршення радіаційної обстановки поки неможливо.

Крім цього, російські окупанти завезли на територію Запорізької АЕС зброю та вибухівку.

В офісі Зеленського зазначали, що МАГАТЕ і ООН повинні жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС і передати її під контроль спеціальної комісії.

Вас також можуть зацікавити новини: