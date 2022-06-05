Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

Майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська.

Про це йшлося під час наради, яку президент України Володимир Зеленський провів під час робочої поїздки до Запорізької області.

Глава держави заслухав інформацію від начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, а також військового командування та керівництва управління Національної поліції в області.

За словами Старуха, майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.

Він зазначив, що 77 населених пунктів області знеструмлені через бойові дії.

Крім того, ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

На Запоріжжі створено гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

"Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя", - сказав начальник ОВА.

Президент доручив керівництву Запорізької області надати всю необхідну допомогу особам, переміщеним із тимчасово окупованих територій.

"Багато людей приїжджає з населених пунктів, які тимчасово окуповані ворогом. Маємо зосередитися на тому, щоб розв'язати їхні побутові проблеми, забезпечити переселенців житлом. Також треба подбати про працевлаштування цих людей. Впевнений, що серед них є кваліфіковані фахівці", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських бійців на Запоріжжі.

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