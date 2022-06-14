Він отримав його в 2020 році.

У громадянина Марокко Брахіма Саадуна, засудженого до смертної кари в "ДНР", є українське громадянство.

Про це повідомляє Reuters.

Батько засудженого Тахар Саадун розповів, що його син отримав українське громадянство в 2020 році після проходження річної військової підготовки.

Він заявив, що його син здався в полон добровільно, тому повинен утримуватися в статусі військовополоненого поряд з іншими бійцями Збройних сил України.

"Наша сім'я страждає від відсутності контакту з адвокатом для обміну юридичною інформацією, і це посилює наші випробування", - сказав він.

Марокканське дипломатичне джерело в Києві повідомило, що Саадун був поміщений у в'язницю "організацією, яка не визнана ні Марокко, ні ООН".

Як повідомляв УНІАН, так званий "Верховний суд" незаконного збройного угруповання "ДНР" засудив трьох полонених іноземців, які воювали у складі ЗСУ, до смертної кари. Йдеться про двох британців - Шона Піннера і Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма.

В МЗС України заявили, що полонені користуються правами військовополонених, бо підписали контракти з ЗСУ. Україна вже почала досудове розслідування за даним фактом.

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