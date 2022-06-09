У МЗС зазначили, що такий вердикт підриває механізми повернення військовополонених.

У МЗС України відреагували на вирок "суду" "ДНР" до смертної кари іноземних добровольців.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі УП назвав такий вердикт окупантів "нікчемним".

"Т. зв. "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях нікчемний. Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених", - зазначив Ніколенко.

Він запевнив, що український уряд продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України, а також підкреслив, що всі іноземці, які воюють на українській території у складі ЗСУ, є військовослужбовцями ЗСУ. На них поширюється правовий статус комбатантів і, за умови здачі в полон, вони користуються правами військовополонених.

Нагадаємо, окупанти в так званій "ДНР" засудили до страти іноземних добровольців, які воювали на боці України. Винними в "найманстві та інших злочинах" визнали громадянина Марокко і двох британців.

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