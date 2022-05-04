Госпіталізовано двох осіб.

У Зоні відчуження на ворожій міні підірвались рятувальники, вибухом рознесло кабіну пожежної машини.

Про це у Facebook повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, у Зоні відчуження посеред лісу на міні підірвались рятувальники.

"Вибухом рознесло кабіну пожежної машини, двох осіб госпіталізували з пораненнями різними ступенями тяжкості. Поряд з місцем детонації виявили і знешкодили ще 5 мін", - зазначив Нєбитов.

Крім того, сьогодні в полі біля села Гоголів тракторист натрапив на протитанкову міну. 35-річний чоловік отримав осколкові поранення обох рук, а також правого стегна.

Нєбитов закликав жителів Київщини не втрачати пильності, оминати лісові дороги, польові шляхи та узбіччя автотрас в районах, які були в окупації.

Як повідомляв УНІАН, в Ірпені вантажівка на міні. В результаті трагічного інциденту водій загинув.

Вас також можуть зацікавити новини: