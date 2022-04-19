Мер вчергове закликав містян не поспішати потрапити до міста, адже є місця, які ще не встигли відпрацювати сапери.

В Ірпені вантажівка підірвалася на міні. В результаті трагічного інциденту водій загинув.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Друзі, на жаль, маємо нещасний випадок. У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій загинув. Особу загиблого, звідки він їхав і куди, зараз встановлюємо", - зазначив він.

Маркушин вчергове закликав містян не поспішати потрапити до міста, адже є місця, які ще не встигли відпрацювати сапери.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 березня Ірпінь звільнили від російських окупантів, після чого в місті провели зачистку.

Мер міста Олександр Маркушин розповів, що російські військові лютували в Ірпені - знищували все на своєму шляху, розстрілювали жителів, знущалися з жінок, дітей та навіть трупів.

Крім того, російські окупанти залишили купу нерозірваних снарядів, а також замінували велику частину території міста. Розтяжки знаходили як в лісах та на вулицях, так й у дворах та будинках. У зв'язку з цим місцева влада закликала людей поки що не повертатися додому, щоб не наражати себе та близьких на небезпеку, та дати можливість українським вибухотехнікам перевірити місто та знешкодити небезпечні предмети.

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