Вночі військові РФ вісьмома зенітними ракетами С-300 вдарили по Миколаєву.

На півдні вночі ворог завдав по позиціях Збройних сил України авіаційних та ракетних ударів, обійшлося без втрат.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Facebook, коментуючи обстановку в операційній зоні станом на 15:00.

За його словами, ворог продовжує ведення бойових дій на займаному рубежі оборони без суттєвих змін у складі та положенні.

"Протягом ночі трьома авіаційними та одним ракетним ударом противник випробовував нашу стійкість. Парами ворожих гелікоптерів атаковано наші позиції. Без втрат. Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. Результати їх роботи дорозвідуються", - сказав Назаров.

Він додав, що корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує маневрувати вздовж кримського узбережжя. Два ракетоносії, споряджені 16 крилатими ракетами морського базування "Калібр", перебувають напоготові.

Як зазначив Назаров, це свідчить про актуальність ракетної загрози, високу імовірність повторення обстрілів Миколаївщини, Херсонщини, Нікопольщини й Криворіжжя.

Представник командування нагадав, що вночі військові РФ вісьмома зенітними ракетами С-300 вдарили по Миколаєву, де завдано руйнувань Чорноморському національному університету, житловим кварталам та промисловій інфраструктурі. Поранено двох цивільних осіб.

Також важкою ствольною артилерією 152 калібру вночі обстріляно Нікополь, пошкоджено кілька приватних будинків, Ільїнку ворог обстріляв із 120 мм міномету.

"Сьогодні по обіді п’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо, поранені двоє людей. В місті є руйнування кількох будівель. Виведено з ладу лінію електропередач", - розповів Назаров.

Нагадаємо, що вночі окупанти знову завдали ударів по університету в Миколаєві.

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