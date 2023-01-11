Під час оборони Соледара українські воїни масово знищують техніку ворога, а також скорочують його чисельність.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що українські воїни, захищаючи Соледар, не дають ворогу прорвати оборону. За його словами, серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції.

В ефірі телемарафону Череватий зазначив, що битва за Соледар дуже важлива з багатьох причин.

"Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив речник.

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Він зазначив, що під час оборони Соледара, українські воїни масово знищують техніку ворога, а також скорочують його чисельність. Це є деморалізаційним фактором для росіян, оскільки навіть "найдосвідченіші" вагнерівці не можуть показати хоч якісь подвиги.

Битва за Соледар

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Соледарі тривають важкі бої, а російські окупанти зазнають великих втрат.

Згодом росіяни почали розповсюджувати інформацію про захоплення міста. В Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, що навіть якщо рашисти знімали відео в центрі Соледара, то це не означає, що вони встановили контроль над містом.

Дещо раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що в Соледарі, де точаться важкі бої, наразі перебуває понад півтисячі цивільних. Здебільшого це люди старші 50 років.

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