Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що українські воїни, захищаючи Соледар, не дають ворогу прорвати оборону. За його словами, серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції.
В ефірі телемарафону Череватий зазначив, що битва за Соледар дуже важлива з багатьох причин.
"Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив речник.
Він зазначив, що під час оборони Соледара, українські воїни масово знищують техніку ворога, а також скорочують його чисельність. Це є деморалізаційним фактором для росіян, оскільки навіть "найдосвідченіші" вагнерівці не можуть показати хоч якісь подвиги.
Битва за Соледар
Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Соледарі тривають важкі бої, а російські окупанти зазнають великих втрат.
Згодом росіяни почали розповсюджувати інформацію про захоплення міста. В Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, що навіть якщо рашисти знімали відео в центрі Соледара, то це не означає, що вони встановили контроль над містом.
Дещо раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що в Соледарі, де точаться важкі бої, наразі перебуває понад півтисячі цивільних. Здебільшого це люди старші 50 років.