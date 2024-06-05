Плетенчук нагадав, що в окупантів ще залишилися великі десантні кораблі, але вони бояться їх використовувати.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що інформації про те, що окупанти відновили функціонування поромної переправи у Керчі, в яку влучили Сили оборони України 30 травня, немає.

"Станом на зараз поки що інформації про те, що вони відновили своє функціонування, немає. І навряд чи буде. Звісно, вони можуть пригнати якісь пороми звідкись. У них є сполучення внутрішніми водами з Каспієм, і навіть з балтійським флотом. Але не факт", - сказав речник в ефірі Суспільного..

Плетенчук нагадав, що в окупантів ще залишилися великі десантні кораблі, але вони бояться їх використовувати.

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"З іншого боку, у них в Чорному морі великі десантні кораблі. Чому їх зараз не вивести в море і не почати застосовувати? Але чомусь вони цього не роблять", - додав він.

Удар по поромній переправі у Керчі - деталі

30 травня Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що цей об’єкт прикривали "сучасні" російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників.

"В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано", - додали у Генштабі.

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