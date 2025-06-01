Він зазначив, що це не перша така атака.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по 239 загальновійськовому полігону у Дніпропетровській області.

"Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей", - сказав він у вечірньому відозверненні.

Зеленський анонсував нараду, в якій візьмуть учась командувач Сухопутних сил Михайло Драпатий, очільник Генерального штабу Андрій Гнатов, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров. Вона відбудеться після наступного раунду перемовин у Стамбулі:

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"Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті - у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені".

Удар по 239 полігону

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Сухопутні війська повідомили про ракетний удар по розташуванню одного з їхніх навчальних підрозділів.

Внаслідок атаки загинули щонайменше 12 людей, ще понад 60 отримали поранення. У заяві підкреслили, що на момент удару не проводилося жодних шикувань чи масових зборів особового складу.

Командування Сухопутних призначило службове розслідування, а вже невдовзі Драпатий повідомив про подання рапорту про відставку з посади командувача Сухопутних військ.

Він заявив, що відчуває відповідальність за цю трагедію, оскільки не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів:

"Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, - живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, - вмирає зсередини", - додав він.

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