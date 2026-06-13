Удар по Чебоксарах: 'Фламінго' рознесли завод, прихований металевою кліткою, - BI

Завод був захищений металевою "кліткою" від дронів, однак це не завадило ураженню ключового виробництва навігаційних компонентів для російської зброї.

Українські сили завдали ракетного удару по оборонному підприємству в російських Чебоксарах, яке, за даними супутникових знімків, було додатково захищене металевою сіткою ("кліткою") від атак безпілотників. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на супутникові дані та відкриті джерела.

Йдеться про завод "Прогрес", розташований у Чувашії більш ніж за 900 кілометрів від лінії фронту. Підприємство виготовляє електронні компоненти для російських систем озброєння.

За даними американської компанії просторового аналізу Vantor, частину будівлі заводу було накрито металевою конструкцією для захисту від ударів безпілотників. Такі "антидронові" сітки Росія активно використовує для прикриття військових та енергетичних об’єктів.

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Втім, супутникові знімки та відео з місця подій свідчать про значні пошкодження будівлі після удару.

Україна застосувала крилаті ракети

За повідомленнями, удар по заводу був завданий крилатими ракетами FP-5 "Фламінго" українського виробництва. Це стало одним із перших публічно зафіксованих випадків використання цього типу озброєння в бойових умовах.

Ракета, за заявленими характеристиками, має дальність польоту понад 2900 кілометрів і бойову частину вагою понад тонну.

Українські військові заявляють, що ВНІІР "Прогрес" є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для російських високоточних систем озброєння – зокрема дронів "Шахед", ракет "Калібр" та "Іскандер".

Підприємство вже неодноразово ставало ціллю ударів протягом минулого року, що, за оцінками аналітиків, свідчить про системні спроби України порушити російські ланцюги постачання компонентів для зброї.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що повторні атаки по цьому об’єкту демонструють зростаючу здатність України завдавати довготривалих ударів по ключових військових підприємствах у глибокому тилу Росії.

Водночас розширення використання "антидронових" конструкцій у РФ, за їхніми оцінками, свідчить про зростаючу вразливість таких об’єктів перед новими типами українського озброєння.

Останні удари по обʼєктах в РФ

Нагадаємо, в ніч на суботу, 13 червня, у Темрюкському районі Краснодарського краю РФ безпілотники атакували морський термінал. Після удару на території об'єкта спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем в ніч на 12 червня атакували місця дислокації російських військових на полігоні у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

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