У Чебоксарах атакували завод, який забезпечує точність російських ракет

Підприємство не випускає продукцію подвійного призначення для оборонних потреб, а виробляє компоненти, які безпосередньо використовуються для терору та атак по українських містах.

Українські удари по Чебоксарах спрямовані не по випадкових об'єктах, а по одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Йдеться про завод "ВНИИР-Прогресс", який виробляє навігаційні системи та антени CRPA "Комета", що використовуються у найнебезпечніших зразках російського озброєння.

Про це повідомив фахівець із військових технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, саме продукція цього підприємства забезпечує точність російських ударів по Україні.

"Без цих систем точно не літають "Шахеди", не влучають у ціль КАБи та реактивні дрони, можуть втрачати точність "Іскандери" і погано орієнтуються "Орлани"", – зазначив він.

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За словами Бескрестнова, підприємство не випускає продукцію подвійного призначення для оборонних потреб, а виробляє компоненти, які безпосередньо використовуються для терору та атак по українських містах. Ймовірно, по заводу влучили ракети "Фламінго"

Що кажуть експерти

Тим часом аналітики OSINT-проєкту CyberBoroshno дійшли висновку, що під час останньої атаки по "ВНИИР-Прогресс" могли бути використані українські крилаті ракети FP-5 "Фламінго".

За їхніми даними, ракети фіксувалися російськими радарами та місцевими жителями лише на початку маршруту та вже безпосередньо перед підльотом до цілі. Це може свідчити про складний маршрут польоту в обхід районів із щільним радіолокаційним контролем.

З використанням системи OCHI AI аналітики відтворили можливий маршрут польоту. Вони припускають, що загалом в атаці брали участь близько п'яти ракет.

За попередніми оцінками дві ракети були збиті на підльоті до Чувашії, ще одну перехопили вже біля Чебоксар, а дві ракети, ймовірно, досягли території підприємства.

На оприлюднених фотографіях видно значні руйнування виробничих будівель. Однак супутникових знімків, які дозволили б остаточно оцінити масштаби пошкоджень, наразі немає.

Чому цей завод такий важливий

"ВНИИР-Прогресс" виробляє ГНСС-приймачі та антени для навігаційних систем GLONASS, GPS і Galileo.

Найвідомішою продукцією підприємства є модулі сімейства "Комета". Вони застосовуються у дронах-камікадзе Shahed, оперативно-тактичних ракетах "Іскандер-М", крилатих ракетах "Калібр", комплектах УМПК для керованих авіабомб та низці російських безпілотних систем.

Саме CRPA-антени "Комета" допомагають російській зброї зберігати точність навіть в умовах роботи засобів радіоелектронної боротьби. Підприємство розташоване приблизно за 1000 кілометрів від українського кордону.

Завод атакують не вперше

Російська сторона вже намагалася посилити захист об'єкта, встановивши спеціальні вежі із сітками для перехоплення дронів-камікадзе.

Втім, це далеко не перша атака на "ВНИИР-Прогресс". Аналогічного удару крилатими ракетами FP-5 "Фламінго" підприємство, ймовірно, зазнало на початку травня 2026 року. Раніше завод також неодноразово потрапляв під удари українських засобів ураження 18 лютого 2026 року на території підприємства виникла пожежа, після атаки 9 червня 2025 року виробництво тимчасово призупинили, удари також фіксувалися 5 липня та 26 листопада 2025 року.

Якщо інформація про нові влучання підтвердиться, це може суттєво вплинути на виробництво критично важливих навігаційних компонентів для російських ударних засобів.

Удар "Фламінго" по Чебоксарах

Нагадаємо, напередодні, 9 червня, у Чебоксарах Чувашської республіки РФ прилетіло по заводу "ВНІІР-Прогрес", який працює над виробництвом систем релейного захисту, антен "Комета", які застосовуються для боротьби з українськими системами РЕБ, повідомив колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Військовий експерт Іван Ступак пояснив, що військовий завод "ВНІІР-Прогрес" виготовляє компоненти для російських ракет і дронів. Він зазначив, що самі росіяни вже підтвердили, що цей завод в Республіці Чувашія (РФ) уразила саме ракета "Фламінго". За його словами, завод розташований на відстані тисячі кілометрів від кордону з Україною.

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