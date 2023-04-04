Унаслідок ворожого авіаудару у населеному пункті виникли пожежі, зазначили в ОК "Північ".

Російська армія здійснила авіаудар по населеному пункту в Чернігівській області.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" Збройних сил України у Telegram. За його даними, близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в селі Печенюги горить приватний будинок та господарські споруди.

"Як стало відомо, загоряння сталося в результаті авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35. За попередніми даними, винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби. Про потерпілих інформації поки не надходило", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Чернігівській області під час війни з РФ - що треба знати

Росіяни вже не раз атакували населені пункти регіону, зокрема, запускали ракети, іранські дрони-камікадзе, використовували міномети та авіацію. Через ворогів у регіоні є багато руйнувань, постраждалі та жертви.

Зокрема, на початку лютого супротивники вдарили з авіаціями по району Семенівки. Вороги поцілили у промислову будівлю, повідомлялося про двох постраждалих.

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