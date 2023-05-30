Боєздатність буде відновлено, додав Ігнат.

У Повітряних Силах Збройних Сил України закликали не драматизувати ситуацію навколо влучання в районі аеродрому у Хмельницькій області.

В ефірі Радіо Свобода речника Повітряних сил Юрія Ігната запитали, чи дійсно було пошкоджено аеродром. Він відповів, що інформація завжди "біжить попереду нас". "Коли мова йде про ракетні удари, ми розуміємо, що треба більш-менш так дозовано подавати цю інформацію. Ворог стежить за усім. Ну так, дійсно, була ракетна атака - 40 ракет, "шахеди". Було влучання в межах аеродрому Старокостянтинів в Хмельницькій області", - сказав Ігнат.

Він додав, що не коментуватиме деталі атаки, щоб російські загарбники не отримали додаткову інформацію. "Я хочу сказати, що боєздатність буде відновлено там. Я думаю, що не варто драматизувати ситуацію", - запевнив він.

Відео дня

Удар по Хмельницькій області: що відомо

Нагадаємо, що вчора Росія вкотре провела нічну масовану атаку по України, застосувавши дрони та ракети.

Зранку у Хмельницькій обласній війській адміністрації повідомили, що було зафіксовано влучання по об'єктах на територій області. Зазначалося, що один з них - військовий.

В офіційному повідомленні йшлося про пожежі на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей, а також про виведення з ладу п'яти літальних апаратів.

Вас також можуть зацікавити новини: