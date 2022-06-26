Загорівся 9-поверховий будинок, частково зруйновано три верхніх поверхи.

Внаслідок ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці, за попередніми даними, є постраждалі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Повідомлення про пожежу в 9-поверховому будинку надійшло рятувальникам 26 червня о 06:29. На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Площа загоряння - 300 кв.м

"Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей. За попередніми даними, є постраждалі. На місці задіяно 19 од. пожежної техніки та 67 чол. особового складу", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Києву: що відомо

Ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. У місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що мешканці деяких міст бачили ракети, які пролітали у бік Києва.

Після цього інформацію прокоментував мер Віталій Кличко. Він підтвердив вибухи та зазначив, що вони пролунали у Шевченківському районі. Судячи з інформації від Кличка, під час "прильотів" могли постраждати люди, адже на місце інцидентів прямують лікарі.

Спеціалісти евакуюють людей з двох будинків.

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