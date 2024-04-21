Представник ВМС ЗСУ Плетенчук прокоментував вибухи у Севастополі /  Колаж УНІАН, фото скріншот

У Військово-морських силах Збройних сил України відреагували на вибух в окупованому Севастополі.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав в ефірі інформаційного марафону.

Зокрема, у нього запитали про сьогоднішній вибух в окупованому Криму.

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"Можу зазначити, що російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу чорноморського флоту. Це, у принципі, у них така тактика, майже нова. По-друге, з позиції Військово-морських сил можу лише зазначити, що подібні інциденти і надалі траплятимуться на об'єктах військової інфраструктури нашого ворога в нашому Криму", - наголосив Плетенчук.