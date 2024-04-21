Пообіцяли Росії продовження.

У Військово-морських силах Збройних сил України відреагували на вибух в окупованому Севастополі.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав в ефірі інформаційного марафону.

Зокрема, у нього запитали про сьогоднішній вибух в окупованому Криму.

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