Американський доброволець в Україні розповів, що він був у ресторані Краматорська, коли у вівторок, 28 червня, ввечері в нього влучила російська ракета. У закладі було дитяче свято.
28-річний Нік Дакворт із Сонори, штат Каліфорнія, сказав, що прибув до ресторану Ria Lounge з колегами приблизно за 20 хвилин до ракетного обстрілу, який стався відразу після 19:30. місцевий час.
"Я пам'ятаю, як намагався сказати своїй команді, щоб вони спускалися (в укриття-УНІАН), але зазнав невдачі до того, як вона (ракета - УНІАН) потрапила", — сказав Дакворт у коментарі CNN.
"Як тільки вони переїхали, я побіг допомагати перекладачеві журналістської команди, у якої були важкі травми. Як тільки до неї підійшов більш кваліфікований медичний працівник і на місце події прибув фельдшер нашої команди, я побіг в ресторан, щоб оцінити, де допомога потрібна найбільше, включаючи спробу дістатися до дівчини, притиснутою дахом і колоною. А також допомагав переміщати уламки там, де інші були затиснуті, але в більш стабільних умовах", — повідомив волонтер.
За його словами, в ресторані було дитяче свято.
"Було дитяче свято, багато інших гуманітарних працівників, журналістів", - вказав Дакворт.
Його група ледь не загинула, адже всередині ресторану в повній мірі відчувалися наслідки удару, але офіціантові вдалося знайти для них столик зовні в останню хвилину. Волонтер зазначив, що це, ймовірно, врятувало йому життя.
"Єдиний вільний всередині стіл був похований під уламками", - сказав Дакворт.
Він і його колеги, в тому числі британський волонтер Мо Хорнік, відбулися лише легкими травмами і розмістив в Facebook фотографії з місця події і всередині лікарні.
Дакворт сказав, що він перебуває в Україні близько 14 місяців, працюючи в гуманітарній благодійній організації, що доставляє допомогу мирним жителям у прифронтових селах. Він часто писав у Facebook про доставку медикаментів та інших продуктів у прифронтові райони на сході України.
"Ми тільки ще більше згуртовані і мотивовані продовжувати нашу роботу, незважаючи на цей теракт", — написав Дакворт у своєму пості на Facebook.
Російський удар по Краматорську 27 червня 2023 - головні новини
У вівторок, 27 червня, росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська і по селищу біля міста. Для вбивства мирних громадян окупанти використовували балістичні ракетні комплекси "Іскандер".
Всього загинули 11 осіб, срели них - 17-річна дівчина і 14-річні сестри. Крім того, поранення отримали 60 осіб, у тому числі восьмимісячний малюк і троє громадян Колумбії.
Також СБУ затримала коректувальника удару по ресторану. За даними слідства, ворожим агентом виявився житель Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Його Дистанційно завербувало російське ГРУ.