Дві крилаті ракети окупантів вдалося знищити у небі.

Зранку 15 травня російські окупанти вдарили по об'єкту військової інфраструктури на Львівщині. Крилаті ракети запустили з акваторії Чорного моря, ймовірно, з підводних човнів.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід".

"Рашистами завдано декілька ракетних ударів по Львівській області з метою знищення об'єктів критичної інфраструктури. Запуск крилатих ракет здійснювався, імовірно, з підводних човнів", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищили дві крилаті ракети окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 травня жителів Львівської області розбудила серія вибухів. У небі очевидці помітили сліди, схожі на результати роботи протиповітряної оборони.

Пізніше у Львівській ОВА заявили, що ракети поцілили у військовий об'єкт. Більше деталей не повідомлялося.

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