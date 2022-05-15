Очевидці побачили на небі сліди, схожі на результат збиття ракет.

Вранці 15 травня жителів Львівської області розбудила серія вибухів. У небі очевидці помітили сліди, схожі на результати роботи протиповітряної оборони.

Деталі розповів депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Telegram-каналі.

Вибухи пролунали під час оголошеної на території області повітряної тривоги. За інформацією Зінкевича, працювала ППО, тому звуки вибухів "можуть бути від її роботи".

Він закликав мешканців області не сповіщати місця, де чули вибухи, та не поширювати фото чи відео. Однак в мережі все ж з’явилося кілька світлин слідів на небі, характерних для збиття ракет. На світлинах немає нічого, що може верифікувати локацію.

"На 05:20 15.05.2022 немає потрапляння у ціль. За моєї інформації, загалом чули шість вибухів у небі по області – відпрацювала ППО ЗСУ. Очікуємо офіційну інформацію від військової адміністрації", – додав Зінкевич.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 травня ряд регіонів України були обстріляні ракетами. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що для завдання ракетних ударів Росія залучила стратегічні бомбардувальники із Каспійського регіону та інші військові засоби. Зокрема, по об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей було випущено приблизно 18 ракет.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по 6 станціях "Укрзалізниці" в центрі та на заході України.

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