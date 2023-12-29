В результаті удару загинули 74 людини, ще 27 отримали поранення.

У Росії нарешті назвали реальне число жертв внаслідок удару ЗСУ по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії 26 грудня.

Як повідомляє портал "Новини Севастополя" з посиланням на відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту, в результаті атаки ЗСУ на корабель "Новочеркаськ" загинули 74 людини, ще 27 отримали поранення.

За даними видання, головнокомандувач військово-морським флотом РФ адмірал Микола Євменов звернувся до глави адміністрації Новочеркаська Юрія Лисенка з пропозицією оголосити на території міста дводенний траур.

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Також про загибель 74 російських моряків повідомляє Центр національного опору. Він посилається на лист командувача флотом РФ, який нібито мають у розпорядженні активісти.

"Слід зауважити, що спочатку реліз, який розсилала прес-служба Чорноморського флоту Росії, опублікували більшість кримських ЗМІ, але згодом ряд з них видалили публікацію. Однак підтвердження публікації залишилося в Інтернеті назавжди", - йдеться в повідомленні ЦНС.

Удар по "Новочеркаську" - що потрібно знати

В ніч на 26 грудня ЗСУ знищили великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Повідомлялося, що на місці знайдено уламки ракети Storm Shadow. Корабель повністю вигорів і затонув.

Спочатку РосЗМІ повідомляли, що в результаті удару 33 члени екіпажу зникли безвісти, 23 поранені, один загинув.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що всі, хто був на борту ВДК "Новочеркаськ", загинули. а, за словами прес-секретаря Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, на борту ВДК "Новочеркаськ" під час атаки ЗСУ могли перебувати близько 80 осіб.

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