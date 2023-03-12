Під обстрілом окупантів опинився Очаків.

В ніч проти неділі, 12 березня 2023 року, російські окупаційні війська вдарили по Очакову Миколаївської області. Ворог бив з РСЗВ зі сторони Кінбурнської коси.

Як зазначив голова поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у Telegram, внаслідок атаки спалахнули декілька автівок. На місці працюють співробітники ДСНС і поліції.

"Попередньо без жертв. Громадяни м. Очаків, будьте в безпеці!" – додав Шайхет.

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Ситуація на Миколаївщині: останні новини

11 березня у селі Лимани Миколаївської області пролунав вибух. Чоловік знайшов на городі нерозірваний касетний снаряд й приніс його на подвір'я, однак у дворі гралася маленька дитина. Хлопчик отримав осколкові поранення.

На Миколаївщині також не припиняють боротися з ворожими коригувальниками. У Миколаєві затримали жінку, яка коригувала російські ракетні удари по місту.

Водночас в Очакові декількома днями раніше затримали російського агента, який збирав інформацію для захоплення міста росіянами. Чоловік виявився колишнім командиром одного з центрів спецоперацій Збройних сил України.

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