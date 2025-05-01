Жертвами удару стали залізничник з дружиною. В межах міста пошкоджено залізничну ділянку - колії, контактну мережу та вантажні вагони.

В Одесі через масований дроновий удар, який у ніч на 1 травня завдала армія РФ, загинуло подружжя, кількість поранених різко зросла до 15 осіб.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, пошкоджено 16-поверховий будинок, приватні та багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, магазини, автомобілі. "Наразі повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється", - зазначили у пресслужбі.

Як уточнила УНІАН речниця обласної прокуратури Ірина Коваленко, 9 з 15 постраждалих – мешканці 16-поверхового будинку.

Відео дня

"В одному з будинків загинув чоловік, 1943 року народження, та жінка, 1955 року народження. Ймовірно, це подружжя. Кількість постраждалих ще уточнюється", - додала Коваленко.

Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Водночас в "Укрзалізниці" повідомили, що під ворожими ударами була також залізнична інфраструктура регіону.

"На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі", - розповіли у відомстві.

Також йдеться, що одну з ділянок залізниці пошкоджено - постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Проте пасажирські поїзди курсують за графіком.

Залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом.

За даними регіонального главку ДСНС, в місцях влучань спалахнули пожежі, в одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб.

Атака на Одесу

У ніч на 1 травня російська окупаційна армія завдала по Одесі масованого удару безпілотниками. Місто було атаковано двома "хвилями", через влучання почалися пожежі. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в різних районах міста. За його словами, на зв’язок не виходила літня пара, яка мешкала на верхньому поверсі одного з пошкоджених будинків разом із вівчаркою Джеком.

Вас також можуть зацікавити новини: